Nóng 24h: Thêm nhiều người bị bắt vì sai phạm trong thương vụ AVG

1. Nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ bị khởi tố vì tội gì? Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án: Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan về tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015. (Ảnh: TTVH)