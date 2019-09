35 thanh niên phê ma tuý trong quán bar 386: Khoảng 0h ngày 15/9, đoàn liên ngành gồm các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận 5 phối hợp với Công an phường 9 bất ngờ kiểm tra quán bar 386 (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn giải trí Đại Dương, số 84, đường Hùng Vương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh) hàng trăm “dân bay” đang nhún nhảy trong điệu nhạc chát chúa. Phát hiện đoàn kiểm tra, “dân bay” ném vội ma túy, thuốc lắc xuống sàn, rồi tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên mọi cửa thoát của “dân bay” đã bị các tổ công tác chặn lại. (Ảnh: Công an Nhân dân) : Khoảng 0h ngày 15/9, đoàn liên ngành gồm các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận 5 phối hợp với Công an phường 9 bất ngờ kiểm tra quán bar 386 (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn giải trí Đại Dương, số 84, đường Hùng Vương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh) hàng trăm “dân bay” đang nhún nhảy trong điệu nhạc chát chúa. Phát hiện đoàn kiểm tra, “dân bay” ném vội ma túy, thuốc lắc xuống sàn, rồi tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên mọi cửa thoát của “dân bay” đã bị các tổ công tác chặn lại. (Ảnh: Công an Nhân dân)