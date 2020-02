Nóng 24h: Thủ đoạn giấu lượng lớn ma túy của đối tượng nghiện

1. Giấu ma túy trong ống hút : Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an xã Sơn Trà, Công an xã Sơn Long triệt xóa chuyên án ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Hoài Nam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Lê Hoài Nam bị bắt giữ vì hành vi tang trữ trái phép chất ma túy.