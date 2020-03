Nóng 24h: Thủ đoạn tàn nhẫn của nhóm trộm hơn 100 con chó ở Nghệ An

4. Tòa hoãn xử cựu trưởng công an thành phố Thanh Hóa: Theo lịch TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự truy tố bị cáo Nguyễn Chí Phương, cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa về tội "Nhận hối lộ" theo Khoản 2, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015 vào sáng 18/3. Tuy nhiên, do bị cáo Nguyễn Chí Phương ốm nặng không thể tới tòa và để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, TAND tỉnh Thanh Hóa đã cho hoãn phiên tòa. Trong ảnh: Ông Nguyễn Chí Phương lúc còn đương chức