Nóng 24h: Thủ đoạn tinh vi vận chuyển heroin từ Nghệ An ra Hà Nội

1. Thuê taxi để vận chuyển 4 bánh heroin ra Bắc : Ngày 17/7, Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn từ các huyện biên giới Nghệ An đưa ra phía Bắc tiêu thụ, bắt 1 đối tượng, thu 4 bánh heroin cùng một số tang vật. Ảnh: Lô Văn Phạm tại cơ quan điều tra.

2. Bắt nóng nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản : Sáng 18/7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt nóng 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn một số phường, xã. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Quý Ly 23 tuổi, Lại Vi Hải 17 tuổi và Kiều Quốc Hiếu 18 tuổi. Đối tượng Võ Quý Ly được xác định là người cầm đầu. Ảnh: Các đối tượng tại cơ quan công an

3. Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất cao rồi cưỡng đoạt tài sản : Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố các đối tượng Ngô Trung Hiếu, Bế Nhật Duật về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hành vi cho vay lãi nặng đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thanh Hương. Ảnh: Lực lượng chức năng xét hỏi đối tượng. Ảnh : Công an nhân dân

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ ngày 1/10/2019 đến ngày 20/12/2019, Phạm Thanh Hương đã cho các khách vay số tiền 3.600.000.000đ, đã thu 287.300.000đ tiền lãi, thu lợi bất chính 243.793.000đ. Tiếp đó, từ ngày 11/2/2019 đến ngày 21/1/2020, Bế Nhật Duật và Ngô Trung Hiếu cho các khách vay số tiền 420.000.000đ, đã thu 294.000.000đ tiền lãi, thu lợi bất chính 267.068.000đ. Ảnh: Hồ sơ thế chấp của khách hàng để vay tiền của nhóm. Ảnh: Công an nhân dân

4. Công an Bình Tân, TP HCM cảnh báo nạn băng nhóm bạo lực có hung khí : Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết thời gian qua trên địa bàn quận Bình Tân xảy ra nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản với tính chất manh động, nguy hiểm, coi thường pháp luật. Ảnh: Băng nhóm mặc áo cam xộc vào quán ốc đập phá, đâm chém người. Ảnh: Thanh niên

Đơn cử là vụ 200 giang hồ mặc áo cam đập phá quán ốc ở phường An Lạc A vào đầu tháng 6/2020. Nhóm người này chở nhau trên xe máy mang theo hung khí tiến vào quán đập phá bàn ghế, ly, chén đĩa, tủ kính của quán gây hư hỏng một số tài sản… Ảnh: Hơn 50 đối tượng tham gia băng nhóm áo cam đã bị công an triệu tập

