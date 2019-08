Nóng 24h: “Tiệc ma túy” nhân dịp sinh nhật thiếu nữ 17 tuổi

1) Tiệc ma túy mừng sinh nhật thiếu nữ 17 tuổi: Ngày 11/8, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 2 nhóm thanh niên đang tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật. Theo đó, vào khoảng 2 giờ ngày 9/8, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào 1 quán Karaoke trên địa bàn xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 18 đối tượng (gồm 9 nam và 9 nữ) đang tổ chức sử dụng ma túy tại 2 phòng hát VIP 6 và VIP 7. (Ảnh: Công an cung cấp)