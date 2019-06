Nóng 24h: Tiến hành khám nhà đại gia xăng dầu Trịnh Sướng ở Sóc Trăng

VOV.VN - Theo người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, việc khám xét nhà đại gia xăng dầu là do Bộ Công an thực hiện.