Nóng 24h: Tiếp tục điều tra mở rộng vụ đổ dầu bẩn vào nước sông Đà

Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Hòa Bình và các lực lượng chức năng điều tra mở rộng vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà; đồng thời thu thập tài liệu xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: 2 đối tượng được cho có liên quan vụ việc tại cơ quan điều tra. (ảnh: Báo Giao thông)

Trước đó, ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Điều 235 Bộ Luật hình sự năm 2015 và chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Hai chiếc xe nghi vấn trong vụ đổ trộm dầu thải. (Ảnh do CA Hòa Bình cung cấp)