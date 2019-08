Nóng 24h: Tin đồn thất thiệt liên quan đến vụ tài xế trường Gateway

2) Bắt đường dây ma túy tại TP HCM, các đối tượng ném lựu đạn chống trả: Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá chuyên án 519E, điều tra làm rõ hoạt động của đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ trên 12kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin cùng nhiều tang vật có liên quan. Đáng chú ý là trong quá trình điều tra, truy bắt, các đối tượng đã liều lĩnh ném lựu đạn về phía lực lượng chức năng. Rất may mắn khi lựu đạn đã không nổ. (Ảnh: Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, trưởng công an quận Bình Thạnh nói về sự việc)