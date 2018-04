Nóng 24h: Tình tiết mới vụ nữ sinh viên bị sát hại trong phòng trọ

Nữ sinh viên bị đâm chết trong nhà trọ: Trưa 5/4, người dân sống gần hẻm 23 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) nghe thấy tiếng kêu la, khi chạy vào kiểm tra thì phát hiện 1 cô gái nằm gục trong phòng với nhiều vết đâm trên người. Sau khi ra tay sát hại cô gái, nghi can đã đi bộ rời khỏi hiện trường hướng về ngã tư Thủ Đức. Trong ảnh, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Báo Tin tức) Theo thông tin trên Sài Gòn giải phóng, nạn nhân là Đ.K.H (sinh năm 1988, quê huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). Một nhân chứng cho biết, nghi can là bạn trai của nạn nhân, thường hay lui tới phòng trọ. Qua khám nghiệm, Công an xác định chị H bị 2 vết đâm dẫn tới tử vong. Hiện nhiều trinh sát đang được huy động truy bắt nghi can là bạn trai của chị H để phục vụ việc điều tra. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Hàng trăm cảnh sát hình sự và người dân đốt lửa, vây bắt tên cướp:Trưa 5/4, hàng trăm người gồm Cảnh sát hình sự, công an thị trấn, dân phòng cùng người dân bao vây cả khu vực rộng hơn 5 mẫu đất thuộc địa bàn khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh để truy bắt tên cướp. (Ảnh: Công an TPHCM) 3 đối tượng cướp ngân hàng ở TPHCM bị bắt sau 5 ngày: Liên quan đến vụ cướp bất thành tại Phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ABBank xảy ra sáng 31/3, theo thông tin trên TTXVN, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TPHCM) ngày 5/4 cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trường Khải - ảnh phải (25 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi) và Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, quê Thanh Hóa). Cả 3 đối tượng cùng trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh công an cung cấp) Phát hiện kho vũ khí khủng sau vụ 2 bố con bất ngờ bị trúng đạn: Liên quan vụ 2 cha con ông Trương Công Bình ở Đà Lạt bất ngờ bị trúng đạn vào chiều 4/4, ngay trong đêm, Cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã khám xét khẩn cấp căn nhà B13, khu quy hoạch Hàn Thuyên, cạnh căn nhà B14 của gia đình ông Trương Công Bình, phát hiện và thu giữ "kho vũ khí", hung khí nguy hiểm, gồm 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng hàng loạt dao, mã tấu,... Cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ 5 đối tượng, trong đó có ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi), chủ căn nhà B13 để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Người Lao Động) Học sinh đâm gục thầy giáo trước cổng trường: Khoảng 10h30 sáng 5/4, sau giờ tan học, Nguyễn Văn C. học sinh lớp 12A6, trường THPT Trần Hưng Đạo đã dùng dao bấm thầy giáo Nguyễn Văn Tiến, 30 tuổi, trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình, khiến thầy giáo này gục ngã tại chỗ.Sau khi gây án, C. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng giết người trong đêm ở Sầm Sơn ra đầu thú: Ngày 5/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa điều tra làm rõ và vận động đối tượng Trần Đình Đức (tức "Đức đen", 20 tuổi, trú tại phố 3, phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa) ra đầu thú về hành vi giết người. Vác súng truy đuổi rồi nã đạn vào ô tô sau va chạm giao thông: Ngày 5/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Trung Cường (27 tuổi) và Lưu Xuân Lĩnh (34 tuổi) cùng trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An về hành vi sử dụng súng bắn vào xe ô tô tải. (Ảnh minh họa) Bắn chết người yêu bằng súng K54: Liên quan tới vụ án “Cô gái tử vong sau tiếng nổ nghi do bị bắn trong phòng trọ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can Nguyễn Văn Lai (SN 1998, trú thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa).