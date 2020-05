Nóng 24h: Tòa tuyên án cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 cán bộ UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Những cán bộ này bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (ảnh minh họa)