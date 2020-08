Nóng 24h: Toàn cảnh vụ truy tìm, giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.