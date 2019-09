Nóng 24h: Tranh cãi tại Tòa về lô thuốc H-Capita mà VN Pharma nhập về

2. Đề xuất tăng mức phạt cho hành vi dâm ô, sàm sỡ lên 5 triệu đồng: Bộ Công an vừa công bố dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy và phòng, chống bạo lực gia đình. Dự thảo gồm 4 chương, 72 điều, trong đó đáng chú ý là đề xuất tăng mức tiền phạt đối với hành vi dâm ô, quấy rối tình dục, kích dục ở nơi công cộng... Ảnh: Đỗ Mạnh Hùng- kẻ cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng.