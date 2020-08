Nóng 24h: Triệt phá đường dây ma tuý “khủng” của cựu cảnh sát Hàn Quốc

3. Kế hoạch sát hại chồng của người đàn bà ngoại tình: Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuối tháng 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Tô Thị Xin và Đặng Văn Thủ để điều tra hành vi giết người. Được biết, Thủ và Xin có quan hệ bất chính, vì muốn được tự do sống bên nhau, Xin và Thủ bàn cách giết anh Trung là chồng của Xin. Sáng sớm 10/7, Thủ phục sẵn trên con đường anh Trung thường đi qua rồi từ bụi cây lao ra, dùng gậy gây án. Ảnh: Đặng Văn Thủ chỉ nơi rình anh Trung đi qua để sát hại. Ảnh: VNExpress