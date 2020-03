Nóng 24h: Triệu tập người tung tin thất thiệt “3 ca tử vong” vì Covid-19

Công an Huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết đơn vị vừa làm việc với Trần Văn H (SN 1989, trú tại Thanh An, huyện Thanh Chương) vì đưa các nội dung không chính xác về dịch CoVid-19, gây hoang mang dư luận. Trước đó, Trần Văn H đăng tải trên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Bây giờ thằng giàu cũng như thằng nghèo. Dịch Corona đã về Nghệ An, Thanh Chương 3 ca tử vong”. Thông tin sai trái khiến nhiều người hoang mang, lo lắng về tình hình dịch bệnh.