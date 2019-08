Nóng 24h: "Trùm" bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" tử vong

2 đối tượng dùng hung khí truy sát nam thanh niên đến chết: Ngày 14/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra các Quyết định truy nã bị can đối với: Phạm Tùng Khánh (tên thường gọi Sùng, SN 1990, trú tại khối Hạnh Khai, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) và Lô Thanh Hải (SN 1994, trú tại khối 7, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người". : Ngày 14/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra các Quyết định truy nã bị can đối với: Phạm Tùng Khánh (tên thường gọi Sùng, SN 1990, trú tại khối Hạnh Khai, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) và Lô Thanh Hải (SN 1994, trú tại khối 7, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".