Nóng 24h: Truy bắt nghi phạm sát hại người đàn ông dã man lúc rạng sáng

6. Cựu thiếu úy công an mua 38 lít axít tạt vợ sắp cưới nhận án 8 năm tù: sau 2 ngày xét xử, chiều 24/10, tòa phúc thẩm TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích". Khi gây án, Hải là thiếu úy, công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an TP Đà Nẵng. Nạn nhân là chị Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, trú 82 đường Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), vợ sắp cưới của Hải. Chị Vy bị tạt a xít thương tích 46%. Do vừa trải qua 15 ca phẫu thuật nên sức khỏe còn yếu, nạn nhân không tham dự phiên tòa. Trong ảnh: Nguyễn Trương Nam Hải tự bào chữa cho mình tại phiên xét xử phúc thẩm./.