Nóng 24h: Tuấn “khỉ” bắn 3 phát súng trước khi bị tiêu diệt

Sau khi Tuấn "khỉ" tử vong, Công an TP HCM ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Tuấn về tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, Công an TP HCM cũng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.