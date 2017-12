Nóng 24h: Vẻ bình tĩnh đáng sợ của gã chồng sát hại vợ rồi ra đầu thú

Chồng đâm vợ tử vong rồi đến công an đầu thú: Chiều 26/12, Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của bà Nguyễn Thị T.Q (SN 1977, ngụ phường 7, TP. Vũng Tàu). Trong ảnh, căn nhà xảy ra vụ án mạng. 5 đối tượng tham ô, chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng: Chiều 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam và khởi tố 5 đối tượng cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ. Trong ảnh, đối tượng Trần Văn Sơn đã bị bắt từ 19/11. (Ảnh: Công an cung cấp) Một phụ nữ trên xe khách cùng 3 bánh heroin: Khoảng 15h30 ngày 25/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp Trần Thị Hòa (ảnh) (45 tuổi, thường trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn xóm 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Bắt thêm 14 cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông: Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sáng 26/12, đơn vị đã bắt tạm giam thêm 14 cán bộ ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lắk liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế lĩnh vực ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ảnh, Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an TPHCM) Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND xã Hàm Minh: Chiều 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam ông Lê Vinh Chi, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận Nam, nguyên Chủ tịch UBND xã Hàm Minh. Ông Chi bị khởi tố bị can và bắt tạm giam theo điều 282 Bộ luật hình sự.(Ảnh minh họa) Truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Ngày 25/12, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng quyết định truy tố ra trước Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội để xét xử các bị can trong vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. (Ảnh: Công an TPHCM) 15 người bị cáo buộc khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất: Sáng 26/12, TAND TP HCM mở phiên xét xử Đặng Hoàng Thiện (24 tuổi), Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng 13 đồng phạm về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. (Ảnh minh họa)

