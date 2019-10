Khởi tố cựu cán bộ Công an đánh vợ cũ trọng thương: Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngày 23/10 cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chiến Thắng (SN 1985, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Cố ý gây thương tích”. Nghi ngờ vợ cũ hẹn hò với người khác, bỏ bê con cái, Thắng đi tìm đánh vợ phải nhập viện. : Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngày 23/10 cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chiến Thắng (SN 1985, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Cố ý gây thương tích”. Nghi ngờ vợ cũ hẹn hò với người khác, bỏ bê con cái, Thắng đi tìm đánh vợ phải nhập viện.