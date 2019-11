Nóng 24h: Vết máu trên tay áo tố cáo mẹ kế sát hại con chồng

Trước đó, vào khoảng 21 giờ, ngày 22/11/2019, tại địa bàn khối Hòa Tây, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an huyện Tương Dương, bắt giữ đối tượng Lô Văn Chuyên, sinh năm 1981, quê ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương khi đối tượng đang vận chuyển 3kg ma túy dạng đá cùng một số tang vật liên quan.