Nóng 24h: Vì sao Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị bắt?

1. Vì sao Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị bắt? Liên quan đến việc mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ đánh bạc nghìn tỷ, ngày 25/4 Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam với Chánh Thanh tra bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn. Trong ảnh: Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ tại trụ sở Bộ TT&TT (phố Nguyễn Du, Hà Nội).