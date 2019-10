Vụ giang hồ “vây” công an Đồng Nai: Triệu tập vợ cựu Giám đốc Công an : Liên quan đến vụ đối tượng Giang 36 và băng nhóm của mình “vây” xe chở công an gây xôn xao dư luận tại Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa vừa triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng là vợ của nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan điều tra, vào thời điểm xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng do băng nhóm của Giang 36 và Nguyễn Tấn Lương gây ra, có nhiều cuộc gọi qua lại giữa số điện thoại của bà Hồng và Nguyễn Tấn Lương.