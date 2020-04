Tổ công tác theo dõi, bắt quả tang 5 thanh niên mua bán ma túy: 22h ngày 10/4, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) chủ trì phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Mường Cai, Công an xã Mường Hung, huyện Sông Mã (Sơn La) phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gần 1.000 viên ma tuý tổng hợp, 01 xe mô tô, 02 điện thoại di động. : 22h ngày 10/4, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) chủ trì phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Mường Cai, Công an xã Mường Hung, huyện Sông Mã (Sơn La) phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gần 1.000 viên ma tuý tổng hợp, 01 xe mô tô, 02 điện thoại di động.