Nóng 24h: Vợ tử vong với nhiều vết đâm khi đưa con về thăm chồng cũ

Vợ chết với nhiều vết đâm, chồng tử vong trong tư thế treo cổ: Ngày 2/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú). Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi) và chồng cũ là Voòng Chuối Chán (30 tuổi). Trong ảnh, công an phong tỏa căn nhà nơi người thân phát hiện chị Nga tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h cùng ngày, người dân đến nhà chị Nga thì phát hiện chị này gục chết trên nền nhà với nhiều vết đâm, chém trên cơ thể, nên báo cơ quan công an. Cùng thời điểm này, người dân ở ấp 7 (xã Phú Lộc, huyện Định Quán) hoảng hốt phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là chồng của chị Nga, tên là Voong Chuối Chán. Trong ảnh, khu vực phát hiện Chán tử vong. Xét xử vụ nổ súng làm 19 người thương vong ở Đắk Nông: Chiều 2/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử vụ án tranh chấp đất tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông) khiến 3 người chết và 16 người khác bị thương. Bị truy tố về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản", bị cáo Nghiêm Xuân Thiên Sửu (ảnh) - Phó Giám đốc công ty Long Sơn bị tòa nhắc nhở khi trả lời quanh co, chối tội. Đưa người yêu đến nơi vắng vẻ rồi để mặc cho bạn hãm hiếp: Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Vi Văn Kiều (SN 1996, trú tại huyện Tân Kỳ), Trương Công Nguyễn (SN 1997) và Trương Công Bắc (SN 1998, đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi Hiếp dâm. Làm giả thẻ ATM rút trót lọt hàng trăm triệu đồng: Ngày 2/1, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Hồ Bảo Khải (38 tuổi, quê Khánh Hòa), Võ Xuân Vinh (34 tuổi, Bình Định) về tội Sử dụng thiết bị số, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Từng làm kỹ thuật cho công ty chuyên bảo trì hệ thống, thiết bị ATM nên có nhiều dữ liệu và thông tin các cá nhân. Tháng 10/2016, khi nghỉ việc, Khải rủ Vinh lên kế hoạch nghiên cứu làm thẻ giả để lấy trộm tiền. (Ảnh minh họa) CSGT truy đuổi qua nhiều tuyến đường tóm gọn tên cướp giật điện thoại: Chiều 1/1, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Pasteur - Lê Thánh Tôn (quận 1), thượng úy Trần Văn Thảo, thuộc Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường, tóm gọn tên cướp giật điện thoại của một nữ du khách. Trong ảnh, đối tượng cướp giật bị đưa về cơ quan công an. Treo cổ tự tử trong bệnh viện sau khi chém hàng xóm trọng thương: Liên quan đến vụ việc chém hàng xóm, người đàn ông cố thủ trong nhà dọa tự sát ở Hải Phòng, tối 1/1/2018, Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ miễn phí cho ông Nguyễn Văn Xìu (SN 1966, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, ông Xìu được vợ phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng vào cuối giờ chiều cùng ngày. Thi thể ông Xìu được đưa sang Trung tâm pháp y Hải Phòng chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Khởi tố 3 cựu lãnh đạo của Gia Lai CTV tội trốn thuế: Ngày 2/1, ông Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với các ông Đinh Vạn Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nguyễn Trần Hanh - cựu Tổng Giám đốc, Đặng Văn Chính- cựu Kế toán Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, theo quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai. Ba người này bị khởi tố về hành vi trốn thuế nhưng bước đầu đã khắc phục hậu quả nên được cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú. Trong ảnh, khách sạn Tre xanh - Trực thuộc Công ty CP Gia Lai CTC.

Vợ chết với nhiều vết đâm, chồng tử vong trong tư thế treo cổ: Ngày 2/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú). Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi) và chồng cũ là Voòng Chuối Chán (30 tuổi). Trong ảnh, công an phong tỏa căn nhà nơi người thân phát hiện chị Nga tử vong. : Ngày 2/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú). Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi) và chồng cũ là Voòng Chuối Chán (30 tuổi). Trong ảnh, công an phong tỏa căn nhà nơi người thân phát hiện chị Nga tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h cùng ngày, người dân đến nhà chị Nga thì phát hiện chị này gục chết trên nền nhà với nhiều vết đâm, chém trên cơ thể, nên báo cơ quan công an. Cùng thời điểm này, người dân ở ấp 7 (xã Phú Lộc, huyện Định Quán) hoảng hốt phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là chồng của chị Nga, tên là Voong Chuối Chán. Trong ảnh, khu vực phát hiện Chán tử vong. Xét xử vụ nổ súng làm 19 người thương vong ở Đắk Nông: Chiều 2/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử vụ án tranh chấp đất tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông) khiến 3 người chết và 16 người khác bị thương. Bị truy tố về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản", bị cáo Nghiêm Xuân Thiên Sửu (ảnh) - Phó Giám đốc công ty Long Sơn bị tòa nhắc nhở khi trả lời quanh co, chối tội. : Chiều 2/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử vụ án tranh chấp đất tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông) khiến 3 người chết và 16 người khác bị thương. Bị truy tố về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản", bị cáo Nghiêm Xuân Thiên Sửu (ảnh) - Phó Giám đốc công ty Long Sơn bị tòa nhắc nhở khi trả lời quanh co, chối tội. Đưa người yêu đến nơi vắng vẻ rồi để mặc cho bạn hãm hiếp: Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Vi Văn Kiều (SN 1996, trú tại huyện Tân Kỳ), Trương Công Nguyễn (SN 1997) và Trương Công Bắc (SN 1998, đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi Hiếp dâm. : Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Vi Văn Kiều (SN 1996, trú tại huyện Tân Kỳ), Trương Công Nguyễn (SN 1997) và Trương Công Bắc (SN 1998, đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi Hiếp dâm. Làm giả thẻ ATM rút trót lọt hàng trăm triệu đồng: Ngày 2/1, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Hồ Bảo Khải (38 tuổi, quê Khánh Hòa), Võ Xuân Vinh (34 tuổi, Bình Định) về tội Sử dụng thiết bị số, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Từng làm kỹ thuật cho công ty chuyên bảo trì hệ thống, thiết bị ATM nên có nhiều dữ liệu và thông tin các cá nhân. Tháng 10/2016, khi nghỉ việc, Khải rủ Vinh lên kế hoạch nghiên cứu làm thẻ giả để lấy trộm tiền. (Ảnh minh họa) : Ngày 2/1, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Hồ Bảo Khải (38 tuổi, quê Khánh Hòa), Võ Xuân Vinh (34 tuổi, Bình Định) về tội Sử dụng thiết bị số, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Từng làm kỹ thuật cho công ty chuyên bảo trì hệ thống, thiết bị ATM nên có nhiều dữ liệu và thông tin các cá nhân. Tháng 10/2016, khi nghỉ việc, Khải rủ Vinh lên kế hoạch nghiên cứu làm thẻ giả để lấy trộm tiền. (Ảnh minh họa) CSGT truy đuổi qua nhiều tuyến đường tóm gọn tên cướp giật điện thoại: Chiều 1/1, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Pasteur - Lê Thánh Tôn (quận 1), thượng úy Trần Văn Thảo, thuộc Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường, tóm gọn tên cướp giật điện thoại của một nữ du khách. Trong ảnh, đối tượng cướp giật bị đưa về cơ quan công an. : Chiều 1/1, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Pasteur - Lê Thánh Tôn (quận 1), thượng úy Trần Văn Thảo, thuộc Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường, tóm gọn tên cướp giật điện thoại của một nữ du khách. Trong ảnh, đối tượng cướp giật bị đưa về cơ quan công an. Treo cổ tự tử trong bệnh viện sau khi chém hàng xóm trọng thương: Liên quan đến vụ việc chém hàng xóm, người đàn ông cố thủ trong nhà dọa tự sát ở Hải Phòng, tối 1/1/2018, Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ miễn phí cho ông Nguyễn Văn Xìu (SN 1966, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, ông Xìu được vợ phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng vào cuối giờ chiều cùng ngày. Thi thể ông Xìu được đưa sang Trung tâm pháp y Hải Phòng chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. : Liên quan đến vụ việc chém hàng xóm, người đàn ông cố thủ trong nhà dọa tự sát ở Hải Phòng, tối 1/1/2018, Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ miễn phí cho ông Nguyễn Văn Xìu (SN 1966, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, ông Xìu được vợ phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng vào cuối giờ chiều cùng ngày. Thi thể ông Xìu được đưa sang Trung tâm pháp y Hải Phòng chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Khởi tố 3 cựu lãnh đạo của Gia Lai CTV tội trốn thuế: Ngày 2/1, ông Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với các ông Đinh Vạn Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nguyễn Trần Hanh - cựu Tổng Giám đốc, Đặng Văn Chính- cựu Kế toán Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, theo quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai. Ba người này bị khởi tố về hành vi trốn thuế nhưng bước đầu đã khắc phục hậu quả nên được cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú. Trong ảnh, khách sạn Tre xanh - Trực thuộc Công ty CP Gia Lai CTC. : Ngày 2/1, ông Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với các ông Đinh Vạn Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nguyễn Trần Hanh - cựu Tổng Giám đốc, Đặng Văn Chính- cựu Kế toán Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, theo quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai. Ba người này bị khởi tố về hành vi trốn thuế nhưng bước đầu đã khắc phục hậu quả nên được cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú. Trong ảnh, khách sạn Tre xanh - Trực thuộc Công ty CP Gia Lai CTC.