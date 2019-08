Nóng 24h: Vụ học sinh tử vong, liệu có khởi tố bị can?

: Trưa 7/8, tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc 1 học sinh 6 tuổi của trường quốc tế Gateway (Hà Nội) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng công an quận Cầu Giấy cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra Quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, theo điều 128 - BLHS.