Nóng 24h: Vụ thủy điện Sơn La: Mức án nào cho các bị cáo?

7. Bắt hung thủ giết người chôn xác trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng: Liên quan đến vụ việc, chiều 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm sát hại chị Hoàng Thị Huỳnh Giao (42 tuổi, trú thôn 6, xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, danh tính nghi phạm vẫn chưa được cơ quan điều tra tiết lộ. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh di lý đối tượng về Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.