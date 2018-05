Nóng 24h: Vừa ra tù lại giết vợ rồi tự tử nhưng bất thành

1. Chồng cầm dao giết vợ trước ngày ly hôn: Hoàng Trọng Linh (ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) mới ra tù và mong muốn cùng vợ làm lại cuộc đời nhưng bà Loan vẫn quyết định ly hôn. 22h ngày 8/5, quá bực tức, ông Linh đã tìm đến nhà anh trai bà Loan và đâm chết vợ tại chỗ, rồi tự sát nhưng bất thành. (Ảnh minh họa) 2. Vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng “râu“ ở Đắk Nông: Báo Người Lao động dẫn lời ông Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm trong vụ tàng trữ, vận chuyển gỗ lậu tại huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) mà Bộ Công an vừa triệt phá. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: CAND) Sáng 8/5, ông Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút), cho biết cơ quan điều tra đã làm việc với đơn vị và hiện đơn vị đã tạm đình chỉ công tác ông Phạm Văn Hồng, Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1, chờ kết quả điều tra. Trong ảnh: Trùm gỗ lậu Phượng "râu. (Ảnh: CAND) Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1 có 4 người, nhưng tối 26 rạng sáng 27/4 (khoảng thời gian xe gỗ của Phượng "râu" qua trạm - PV) chỉ có mình ông Hồng trực. Theo tường trình của ông Hồng, tối 26/4, nghe tiếng cưa và tiếng xe ở trong rừng nên nhờ một người coi trạm còn ông đi kiểm tra, khi về thì người này báo xe gỗ tự ý mở barie qua trạm. Trong ảnh: Gỗ lậu được công an thu giữ trong xưởng gỗ của Phượng "râu". (Ảnh: (Ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) 3. Vụ ông già 81 tuổi giết vợ, giả hiện trường: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ ông Nguyễn Chuyền (81 tuổi) ở tổ 3, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi để điều tra mở rộng vụ án giết vợ, sau đó dựng hiện trường giả. Nạn nhân là bà N.T.Y (79 tuổi). Trong ảnh: Hàng xóm đến nhà chia buồn cùng gia đình trước cái chết của nạn nhân. (Ảnh: Dân Trí) Trước đó, thông tin trên Dân Trí cho biết, vào sáng 7/5, trong quá trình tổ chức tang lễ, con của bà Y. phát hiện trên cơ thể mẹ có nhiều vết trầy xước, bầm tím đáng ngờ nên đã báo Công an. Qua khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện trên người bà Y. có trên 10 vết thương do vật cứng gây ra dẫn đến tử vong. Tại hiện trường có nhiều vết máu, nhiều đồ vật trong nhà cũng bị xáo trộn. Trong ảnh: Người dân tập trung trước hiện trường vụ án. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan chức năng phát hiện một số dấu vết bị tẩy xóa trong buồng nạn nhân, ngoài ra còn có một khúc cây nghi dùng gây án. Qua xác minh, rà soát các nguồn thông tin nổi lên nghi vấn người chồng gây ra án mạng. Cho đến tối ngày 7/5, ông Chuyền đã khai nhận hành vi đánh chết vợ. Trong ảnh: Công an Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Dân Việt). 4. Vụ thư ký tòa án ở Phú Quốc bị côn đồ đánh: Ngày 8/5, một lãnh đạo của TAND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận một nam thư ký của tòa này bị côn đồ đánh nhập viện. Do bị chấn thương sọ não nên nam thư ký phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Ảnh: Người Lao động) 5. Xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm: Chiều 9/5, tòa triệu tập ông Hồ Công Kỳ (hiện là Chủ tịch HĐTV PVPower) để làm rõ việc tiếp nhận, lưu trữ và phân phối công văn tại PVN thời điểm ông làm Chánh Văn phòng. Ông Kỳ nói: “Tập đoàn sử dụng hệ thống văn thư lưu trữ điện tử và lưu trữ một cách chu đáo, thận trọng nên nếu cần truy xuất cũng dễ dàng. Việc chuyển văn bản cho ai, đến ai xử lý hoàn toàn thực hiện theo phân công nhiệm vụ và quy chế quản lý văn thư lưu trữ”./.

Sáng 8/5, ông Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút), cho biết cơ quan điều tra đã làm việc với đơn vị và hiện đơn vị đã tạm đình chỉ công tác ông Phạm Văn Hồng, Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1, chờ kết quả điều tra. Trong ảnh: Trùm gỗ lậu Phượng "râu. (Ảnh: CAND) Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1 có 4 người, nhưng tối 26 rạng sáng 27/4 (khoảng thời gian xe gỗ của Phượng "râu" qua trạm - PV) chỉ có mình ông Hồng trực. Theo tường trình của ông Hồng, tối 26/4, nghe tiếng cưa và tiếng xe ở trong rừng nên nhờ một người coi trạm còn ông đi kiểm tra, khi về thì người này báo xe gỗ tự ý mở barie qua trạm. Trong ảnh: Gỗ lậu được công an thu giữ trong xưởng gỗ của Phượng "râu". (Ảnh: (Ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) Trước đó, thông tin trên Dân Trí cho biết, vào sáng 7/5, trong quá trình tổ chức tang lễ, con của bà Y. phát hiện trên cơ thể mẹ có nhiều vết trầy xước, bầm tím đáng ngờ nên đã báo Công an. Qua khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện trên người bà Y. có trên 10 vết thương do vật cứng gây ra dẫn đến tử vong. Tại hiện trường có nhiều vết máu, nhiều đồ vật trong nhà cũng bị xáo trộn. Trong ảnh: Người dân tập trung trước hiện trường vụ án. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan chức năng phát hiện một số dấu vết bị tẩy xóa trong buồng nạn nhân, ngoài ra còn có một khúc cây nghi dùng gây án. Qua xác minh, rà soát các nguồn thông tin nổi lên nghi vấn người chồng gây ra án mạng. Cho đến tối ngày 7/5, ông Chuyền đã khai nhận hành vi đánh chết vợ. Trong ảnh: Công an Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Dân Việt). Vụ thư ký tòa án ở Phú Quốc bị côn đồ đánh: Ngày 8/5, một lãnh đạo của TAND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận một nam thư ký của tòa này bị côn đồ đánh nhập viện. Do bị chấn thương sọ não nên nam thư ký phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Ảnh: Người Lao động) Chiều 9/5, tòa triệu tập ông Hồ Công Kỳ (hiện là Chủ tịch HĐTV PVPower) để làm rõ việc tiếp nhận, lưu trữ và phân phối công văn tại PVN thời điểm ông làm Chánh Văn phòng. Ông Kỳ nói: "Tập đoàn sử dụng hệ thống văn thư lưu trữ điện tử và lưu trữ một cách chu đáo, thận trọng nên nếu cần truy xuất cũng dễ dàng. Việc chuyển văn bản cho ai, đến ai xử lý hoàn toàn thực hiện theo phân công nhiệm vụ và quy chế quản lý văn thư lưu trữ"./.