Bị đâm trúng ngực, công an viên vẫn bắt bằng được tên cướp manh động: Khoảng 8h ngày 12/3, ông Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) và người dân đã dũng cảm vây bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tại sân nhà người dân. Trong lúc vây bắt, ông Sự bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực và đứt 2 gân tay. Mặc dù bị thương nặng, mất nhiều máu, nhưng trước sự manh động, liều lĩnh của đối tượng, ông Sự vẫn kiên quyết tấn công, trấn áp, khống chế và bắt giữ được đối tượng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi thư khen.