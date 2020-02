Nóng 24h:Chỉ tính vay 4 triệu, nam thanh niên bị sa vào “bẫy” vay nợ online

Vay 4 triệu qua mạng, nam thanh niên phải trả gần 250 triệu đồng: Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên về việc liên tục bị đe dọa, khủng bố tinh thần bản thân và gia đình do vay tiền trên ứng dụng online. Từ khoản vay 4 triệu ban đầu, anh T chưa trả hết tiền, liên tục bị đe dọa, ép vay tiếp để trả nợ. Tổng cộng anh T đã vay 70,4 triệu đồng, nhưng chỉ nhận được 45,1 triệu đồng, còn số tiền phải trả lên tới 250 triệu đồng, mà anh T mới trả được 180 triệu. : Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên về việc liên tục bị đe dọa, khủng bố tinh thần bản thân và gia đình do vay tiền trên ứng dụng online. Từ khoản vay 4 triệu ban đầu, anh T chưa trả hết tiền, liên tục bị đe dọa, ép vay tiếp để trả nợ. Tổng cộng anh T đã vay 70,4 triệu đồng, nhưng chỉ nhận được 45,1 triệu đồng, còn số tiền phải trả lên tới 250 triệu đồng, mà anh T mới trả được 180 triệu.