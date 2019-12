Nóng 24h:Ông Nguyễn Bắc Son muốn gặp gia đình để sớm trả tiền phi pháp

5. Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: N

gày 18/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bổ sung đối với bị can: Nguyễn Thị Hồng Nga; Cầm Thị Bun Sọn về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 BLHS; đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Cầm Thị Bun Sọn (trước đó được tại ngoại).