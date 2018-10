Nóng 24h:Thu giữ lượng lớn ma túy tại bữa tiệc sinh nhật hoành tráng

Nhóm thanh niên thuê biệt thự sử dụng ma túy: Ngày 15/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa bắt quả tang một nhóm thanh niên nam nữ sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật trong một căn biệt thự sang trọng tại Phan Thiết. Các đối tượng ở độ tuổi từ 22-34. (Ảnh: Việt Quốc) Phát hiện những dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã theo dõi và đến khoảng 23h ngày 13/10, các trinh sát bất ngờ đột nhập vào căn biệt thự, phát hiện nhóm này đang nhậu và chơi ma túy tập thể. (Ảnh: Việt Quốc) Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ số lượng lớn ma túy (dạng thuốc lắc và ketamin) ở trong người 4 đối tượng: Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thanh Lịch, Phạm Thị Ngọc Thiện và Trần Thúy Anh. Lực lượng chức năng xác định Nguyễn Hải Đăng, 31 tuổi, trú tại phường Phú Trinh là người đã thuê căn biệt thự trong khu Sealink City để tổ chức bữa tiệc. (Ảnh: Việt Quốc) Bị can Phan Văn Vĩnh nhập viện điều trị bệnh tim mạch: Một nguồn tin của phóng viên cho biết, ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), 1 trong số các bị can trong vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỷ tại Phú Thọ đang phải nhập viện điều trị bệnh tim mạch và chăm sóc một số vấn đề sức khỏe khác. ông Vĩnh nhập viện khoảng 1 tuần nay tại một bệnh viện ở Phú Thọ, hiện sức khỏe đang dần ổn định. Việc bị can này điều trị bệnh không ảnh hưởng tới lịch xét xử sắp tới (dự kiến vào giữa tháng 11/2018). (Ảnh khai thác) Chú thích ảnh Phá đường dây môi giới mua bán thận: Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Phương, ảnh (SN 1989, trú tại xã Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi “Mua bán mô và bộ phận cơ thể người”. (Ảnh: Công an cung cấp) Thấy nhiều người có nhu cầu, Trần Văn Phương dùng tài khoản facebook cá nhân đăng thông tin tìm người mua, bán thận; đồng thời huy động các đàn em lập thành đường dây để tìm kiếm người cần mua, bán thận. Trong ảnh: Các đối tượng của đường dây mua bán thận. (Ảnh: Công an cung cấp) Công an tóm gọn khi đang trên đường vận chuyển 30 bánh heroin: Các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Bích (SN 1973) và Trần Đình Hợi (SN 1984) cùng trú tại xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, thu giữ 30 bánh heroin. Nguyễn Ngọc Bích là đối tượng nổi cộm trong giới buôn bán trái phép chất ma túy bởi sự tinh vi, manh động, liều lĩnh và số lượng ma túy tham gia mua bán lớn. Khởi tố gã hàng xóm dâm ô bé gái thiểu năng: Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Chu Văn Tân (SN 1968, trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (quy định tại Khoản 2, Điều 164, Bộ Luật Hình sự). Nạn nhân là một cháu bé bị thiểu năng trí tuệ. Vụ nổ lớn giữa đêm khuya tại nhà chủ tịch xã: Công an tỉnh Nghệ An đang xác minh làm rõ vụ nổ xảy ra tại nhà ông Trần Xuân Lục - Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp). Vụ nổ xảy ra vào khoảng 0h sáng 13/10 ở khu vực nhà bếp, nhà tắm của ông Trần Xuân Lục. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Lục đi công tác còn người thân gia đình đang ngủ ở nhà trên nên không có ai bị thương. (Ảnh minh họa) Truy bắt đối tượng vận chuyển 300kg ma túy: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ vụ vận chuyển 300kg ma túy đá trên xe bán tải. Lực lượng chức năng đã bắt giữ một nghi phạm người Lào và đang truy bắt một đối tượng khác. Trong ảnh: một bịch ma túy các đối tượng bỏ lại trên xe ô tô.

Lực lượng chức năng xác định Nguyễn Hải Đăng, 31 tuổi, trú tại phường Phú Trinh là người đã thuê căn biệt thự trong khu Sealink City để tổ chức bữa tiệc. (Ảnh: Việt Quốc) Bị can Phan Văn Vĩnh nhập viện điều trị bệnh tim mạch: Một nguồn tin của phóng viên cho biết, ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), 1 trong số các bị can trong vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỷ tại Phú Thọ đang phải nhập viện điều trị bệnh tim mạch và chăm sóc một số vấn đề sức khỏe khác. ông Vĩnh nhập viện khoảng 1 tuần nay tại một bệnh viện ở Phú Thọ, hiện sức khỏe đang dần ổn định. Việc bị can này điều trị bệnh không ảnh hưởng tới lịch xét xử sắp tới (dự kiến vào giữa tháng 11/2018). (Ảnh: Công an cung cấp) Thấy nhiều người có nhu cầu, Trần Văn Phương dùng tài khoản facebook cá nhân đăng thông tin tìm người mua, bán thận; đồng thời huy động các đàn em lập thành đường dây để tìm kiếm người cần mua, bán thận. Trong ảnh: Các đối tượng của đường dây mua bán thận. (Ảnh: Công an cung cấp) Công an tóm gọn khi đang trên đường vận chuyển 30 bánh heroin: Các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Bích (SN 1973) và Trần Đình Hợi (SN 1984) cùng trú tại xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, thu giữ 30 bánh heroin. Nguyễn Ngọc Bích là đối tượng nổi cộm trong giới buôn bán trái phép chất ma túy bởi sự tinh vi, manh động, liều lĩnh và số lượng ma túy tham gia mua bán lớn. : Các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Bích (SN 1973) và Trần Đình Hợi (SN 1984) cùng trú tại xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, thu giữ 30 bánh heroin. 