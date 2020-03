Nữ cán bộ đưa tin thất thiệt Hà Giang có 6 người mắc Covid-19

Ngày 30/3, Công an huyện Quản Bạ phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành làm việc với chị S.T.M (40 tuổi) trú tại Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ về việc tung tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh Covid – 19.

Cơ quan Công an làm việc với chị S.T.M về việc tung tin sai sự thật trên mạng xã hội. (ảnh: Báo Điện tử tỉnh Hà Giang)

Trước đó, vào lúc 10h40 phút ngày 28/3, chị M đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải với nội dung: “Tin tức thời sự 10h30’ sáng: HÀ GIANG 6 ca mắc mới. HÀ GIANG ơi cố lên” để nói về tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn. Qua đấu tranh, chị M đã thừa nhận sai phạm của mình, sau khi biết vi phạm đã gỡ bài viết trên trang Facebook cá nhân.

Được biết, chị M là cán bộ công chức, những thông tin đưa lên trên mạng đã nhận được nhiều phản hồi, lo ngại trong cộng đồng.

Xét tính chất, mức độ của vụ việc, Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng theo Nghị định 174/ NĐ – CP của Chính phủ./.