Nữ sếp phó của PVEP vừa bị bắt có vai trò gì trong đại án Oceanbank?

Bắt tạm giam “bóng hồng” quyền lực liên quan đến Hà Văn Thắm: Ngày 7/1, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của CQĐT Bộ Công an đối với Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) giai đoạn 2012-2014 về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, bà Lan được xác định đã nhận hàng tỉ đồng tiền từ Ngân hàng TPCP Đại Dương (OceanBank) chi lãi ngoài (tiền chăm sóc khách hàng) sau đó chiếm đoạt.(Ảnh: Dân Trí) Theo Vietnamfinance, bà Vũ Thị Ngọc Lan (đứng giữa) (SN 973) đã có hơn 20 năm làm việc trong ngành dầu khí. Bà Lan từng kinh qua nhiều vị trí như chuyên viên tài chính tại ban Tài chính thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) trước khi làm Phó Tổng Giám đốc PVEP. Bà Lan được đánh giá là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển của PVFC, góp phần không nhỏ đưa PVFC trở thành một tổng công ty tài chính có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnambiz) Bóp cổ bạn gái đến chết, leo lên ban công định tự tử nhưng bất thành: Chiều 7/1 tại tòa nhà A, chung cư Newlife, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng Đỗ Văn Thành (SN 1977, trú tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) bóp cổ chị Đỗ Thanh Bình (SN 1977, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) đến chết. Sau đó Thành lấy dây điện quấn vào tay, cắm điện và leo ra ban công tầng 20 của tòa nhà định nhảy xuống đất tự tử nhưng không thành. Phát hiện thi thể nữ trong vườn hoa ở Hà Nội: Sáng 8/1, một số người dân đi tập thể dục tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã phát hiện thi thể người phụ nữ mặc áo gió mỏng, không có quần, tử vong trong tư thế nằm sấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm tím. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Hàng chục thanh niên nam nữ thuê nhà nghỉ chơi ma túy: Rạng sáng 8/1, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang hàng chục nam, nữ thanh niên đang sử dụng ma tuý tại nhà nghỉ Sala, 93 đường Tạ Quang Bửu, thành phố Pleiku. Công an đã thu giữ nhiều ma túy, súng tự chế và đạn tại nhà nghỉ này. Thiếu niên 15 tuổi đâm chết người ở Long An: Ngày 8/1, Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thành Phát (15 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) để làm rõ về hành vi “Giết người”. Xảy ra mâu thuẫn và hẹn anh Tiến (18 tuổi, ngụ TX. Kiến Tường) ra nói chuyện, rồi đâm anh này tử vong. Sau khi gây án, Phát còn khoe trên mạng xã hội. Di lý nam sinh lớp 10 đâm chết bạn học về trụ sở công an tỉnh: Sáng 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức di lý đối tượng Phạm Ngọc Nam (14 tuổi, trú huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk ) về trụ sở công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người. Nam là nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra vào chiều 7/1 tại khu vực xưởng chế biến cà phê ở thôn Tân Thành, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk khiến 1 nam sinh lớp 10 tử vong. Bị cáo Hoàng Công Lương nằm viện, phiên tòa hoãn đến 14/1: Sáng 8/1, Tòa án nhân dân TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm liên quan sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, do sự vắng mặt bất khả kháng của một bị cáo quan trọng là Hoàng Công Lương, phiên tòa xử vụ chạy thận làm 9 người chết tại TAND Hòa Bình đã bị hoãn lại đến ngày 14/1.