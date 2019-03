Nữ sinh bị hiếp dâm tập thể: 9 học sinh liên quan, bắt 6 đối tượng

Chiều nay (26/3), Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hiếp dâm”, khởi tố bị can và bắt giam 6 đối tượng liên quan đến vụ việc 1 nữ sinh bị hiếp dâm tập thể.

Qua lấy lời khai, cơ quan Công an xác định các đối tượng này có hành vi hiếp dâm tập thể em P., học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Hữu Thận, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, Quảng Trị sau khi nữ sinh này đã uống rượu say, mất khả năng chống cự. Trong 10 bị can liên quan đến vụ việc em P. bị xâm hại tình dục thì có 9 em đang là học sinh.

Trụ sở Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết: " Cho đến thời điểm hiện tại đã đủ yếu tố để khởi tố vụ án. Chiều này chúng tôi ra quyết định khởi tố vụ án “Hiếp dâm” tại thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và khởi tố các bị can. Bởi vì liên quan tới nhiều đối tượng nên tiếp tục điều tra làm rõ".

Như VOV đã đưa tin, vào khoảng 16h chiều 24/3, em N.T.B.P, (16 tuổi, ở thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong), rời nhà đi cùng với một nhóm bạn để tham dự tiệc sinh nhật tại một quán trên địa bàn xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Đến tối cùng ngày, em P. trở về nhà bước vào trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, trên thân thể có một số vết thương. Gia đình đã nhanh chóng đưa P. vào Phòng khám Đa khoa khu vực Bồ Bản, huyện Triệu Phong để cấp cứu, điều trị.

Em P. được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

