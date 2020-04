Nửa tháng “đánh” 3 chuyên án liên quan đến “cái chết trắng“

Ngày 18/4, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Văn Duy (SN 1986, trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuy.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp khen thưởng lực lượng đánh án.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2020, qua quá trình trinh sát, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện 1 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do một số đối tượng ngoài địa bàn điều hành. Nhóm đối tượng này lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Những đối tượng này còn thường xuyên thay đổi lộ trình, địa điểm vận chuyển, giao dịch “hàng” tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Mỗi khi có “động” là nhóm đối tượng lập tức lẩn trốn vào rừng sâu.



Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn, đặc biệt giữa đại dịch Covid-19 lực lượng mỏng, nhưng mọi di biến động của nhóm đối tượng đều được đặt dưới “tầm ngắm” của những trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất. Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, vào khoảng 20h30’ ngày 15/4, tại khu vực bản Hội 1, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tổ công tác của Ban chuyên án đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Hà Văn Duy (SN 1986) và Hà Thành Xuyên (SN 1958, cùng trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 5.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Trước đó, Công an huyện Quỳ Hợp cùng phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, giữa “đại dịch” nhóm đối tượng vẫn tụ tập tại một khách sạn trên địa bàn để “mở tiệc” ma túy.

Đối tượng Hà Văn Duy cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo đó, sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, vào khoảng 23h ngày 10/4, tổ công tác Công an huyện Quỳ Hợp bất ngờ “đột kích” vào một phòng khách sạn trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 34g heroin, 3,12g ma túy tổng hợp và một số vật dụng liên quan.

Hiện công an huyện Quỳ Hợp cũng đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Hồ Sỹ Ngà (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn), Nguyễn Minh Hiếu (SN 2001,trú tại thị trấn Quỳ Hợp), Trần Thọ Phương (SN 2000, trú tại thị trấn Quỳ Hợp), Nguyễn Văn Phúc (SN 1995, trú tại xã Thọ Hợp) để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đặc biệt, qua công tác nắm tình hình địa phương, lực lượng trinh sát Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện 1 tụ điểm phức tạp về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Minh Hợp và các địa phương lân cận gây tâm lý bức xúc trong quần chúng nhân dân. Quá trình điều tra, khoảng 16h ngày 6/4, Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hoàng Trường Cửu (SN 1971, trú tại xã Minh Hợp) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, S.V.G (SN 1993, trú tại xã Châu Cường) và Q.V.T (SN 1988, trú tại xã Châu Quang) cùng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Như vậy chỉ trong chưa đầy nửa tháng, mặc dù gặp nhiều khó khăn khi vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhưng Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã phá thành công 3 chuyên án về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, đồng thời động viên tinh thần cho CBCS Công an huyện Quỳ Hợp, Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp đã “thưởng nóng”số tiền 30 triệu đồng cho lực lượng đánh án./.