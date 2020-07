​Nuôi chó dữ, lắp camera cảnh giới để...lập sới bạc

Ngày 16/7, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa triệt phá một sơi bạc, bắt giữ 15 đối tượng đang tổ chức đánh bài bằng hình thức xóc đĩa.

Cụ thể, vào khoảng 23h30 ngày 12/7, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà riêng của Trần Quốc Lưu (SN 1974, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Trần Quốc Lưu tại cơ quan điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 252 triệu đồng, 1 khẩu súng, 7 thanh kiếm các loại, 14 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Được biết, đây là ổ nhóm đánh bạc hoạt động lưu động, nhiều đối tượng ở các địa bàn Nghi Xuân, Lộc Hà, Hương Sơn, Nghệ An tham gia, thường xuyên thay đổi địa điểm đánh. Riêng ban đêm thường tổ chức đánh tại nhà riêng của Trần Quốc Lưu.

Tang vật vụ án.

Để đảm bảo an toàn cho các con bạc cũng như thuận tiện cho việc theo dõi, ứng phó với lực lượng công an, Lưu đã cho xây dựng rất kiên cố hệ thống cửa sổ, ô thông gió có 2 lớp song sắt bên ngoài, biến nhà riêng thành một “lô cốt”, bố trí lắp đặt nhiều camera xung quanh nhà, cắt cử các đối tượng khác cùng nhiều chó dữ để cảnh giới.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lưu về tội đánh bạc và gá bạc; 9 bị can về tội đánh bạc, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.