“Ôm” pháo về bán kiếm lời dịp Tết, “bà trùm” khóc nức nở khi bị bắt

Qua quá trình trinh sát, khoảng 12h, ngày 19/12, tại tại xóm Tây Hồ, xã Nam Thành, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Thành, Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thọ Cầu (trú tại xã Nam Thành) đang trên đường vận chuyển một bao tải chứa đầy pháo do nước ngoài sản xuất có trọng lượng 19,5 kg. Qua đấu tranh, Cầu khai nhận mua số pháo này của bà Nguyễn Thị Quyền (SN 1969, trú tại xã Nam Thành).

Nguyễn Thị Quyền tại cơ quan điều tra.

Từ lời khai của đối tượng, Công an huyện Yên Thành ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nhà ở đối tượng Nguyễn Thị Quyền đã thu giữ 1 thùng cát tông có chứa 30 bánh pháo hoa do nước ngoài sản xuất loại 36 quả có trọng lượng 41,5kg, một bì pháo bao tải có trọng lượng 10 kg.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Thị Quyền khai nhận mua số pháo này đưa về bán lẻ kiếm lời dịp Tết. Tại cơ quan công an, “bà trùm” này khóc nức nở, trước hành động sai trái của mình.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra mở rộng./.