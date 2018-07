Ông Phan Văn Vĩnh “qua mặt” cấp trên, “bảo kê” đường dây đánh bạc

Chiều 18/7, Công an tỉnh Phú Thọ vừa chuyển bản kết luận điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an Phan Văn Vĩnh cùng 103 người khác. Tuy nhiên, liên quan đến vụ án này vẫn còn 9 đối tượng chưa ra đầu thú, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã với các đối tượng trên. Trong ảnh: Bị can Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. (Ảnh: CAND) Thông tin trên Người Lao động cho biết, theo kết luận điều tra, ông Phan Văn Vĩnh đã lợi dụng quyết định số 450/BCA ngày 4/2/2010 và Quyết định số 2436/QĐ-BCA ngày 11/5/2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao. (Ảnh: Vnexpress) Ông Vĩnh cùng ông Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu ban hành Quyết định về việc thành lập công ty bình phong (Công ty CNC) thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trái với Quyết định của Bộ Công an và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời cho công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (quận Đống Đa, TP Hà Nội) do Tổng Cục Cảnh sát quản lý, tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi. (Ảnh: Người Lao động) Kết luận điều tra nêu rõ, ông Vĩnh biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn ký biên bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC. Ông Vĩnh còn chỉ đạo ông Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc (vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Clup) và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức vào ngày 12/10/2011 để che giấu góp vốn bằng lợi nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. Vnexpress đưa tin, ông Vĩnh biết Nguyễn Văn Dương ký hợp đồng với Công ty VTC Online của Phan Sào Nam về việc vận hành game bài Rik.Vip là hình thức đánh bạc trá hình, song không báo cáo lãnh đạo, không chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh để xử lý. Trong ảnh: Cơ quan ANĐT bắt giữ Nguyễn Văn Dương. (Ảnh: CAND) Trong khi đó, khi cấp dưới đề xuất giao cho phòng 2 xác minh CNC có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài Rik.Vip, ông Hóa đã không đồng ý. Ông cho rằng CNC không vi phạm pháp luật và sẽ báo cáo Tổng cục, Bộ để CNC được hoạt động thí điểm phục vụ công tác nghiệp vụ. Phòng 2 tiếp tục phát hiện CNC đổi từ Rik.Vip sang Tipclub, báo cáo ông Hóa song đều được “chỉ đạo” không được xác minh. Trong ảnh: Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương (phải) - 2 "ông trùm" của đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Được biết, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club được điều hành bởi Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Đường dây này hoạt động từ 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại, máy tính. Đến tháng 8/2017, đường dây bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đánh sập. Trong quá trình hoạt động, đường dây phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.800 tỉ đồng. Sau khi chi phí trả thưởng cho con bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỉ đồng, các cá nhân trong vụ án này hưởng lợi trên 4.713 tỉ đồng. Trong ảnh: Công an khám nhà ông Vĩnh ở Nam Định. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Phan Sào Nam (ảnh) hưởng hơn 1.475 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng 1.655 đồng, số còn lại được chia cho một nhóm khác nhưng đang trốn truy nã. (Ảnh: VTC)./.

