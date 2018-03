“Ông trùm” điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ bong88ag.com ra sao?

Thông tin mới nhất trên Người Lao Động, từ lời khai của Nguyễn Thanh Hùng (ảnh) - ông trùm đường dây đánh bạc qua trang web bong88ag.com vừa bị triệt phá, C50 Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương TP HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng... bắt giữ 9 đối tượng. (Ảnh: Thanh Niên) Bộ Công an xác định đường dây đánh bạc do Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, ngụ tại 36 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM) cầm đầu đã hoạt động gần 3 năm qua với tổng số tiền lên đến 1.170 tỉ đồng. Trong ảnh, công an khám xét nhà một đối tượng trong đường dây đánh bạc. (Ảnh: 24h) Cùng với việc khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều máy móc, CPU, nhiều sổ sách, tài liệu, chứng từ điện tử và các thiết bị liên quan đến hoạt động cờ bạc.(Ảnh: Zing) Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Hùng là đối tượng cầm đầu đường dây bong88ag.com tại Việt Nam. Hùng đã cấp 40 tài khoản loại đại lý cho các đối tượng khác trong đường dây. Bộ Công an làm rõ có 176 tài khoản vận hành qua đường dây đánh bạc này.(Ảnh: 24h) Theo lời khai của Hùng, trang cá độ bóng đá bong88.com có máy chủ ở nước ngoài. Hệ thống tài khoản tổ chức trên trang bong88ag.com do Hùng quản lý, hoạt động từ năm 2015 đến nay. Hùng dùng trang này để quản lý tài khoản, chia các tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc trên trang bong88.com. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám xét các chứng từ điện tử liên quan đến đánh bạc. (Ảnh: Người Lao Động) Hùng bị các trinh sát thuộc Bộ Công an bắt giữ tại TP Vũng Tàu hôm 28/3 và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. Từ lời khai của Hùng, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục phối hợp với công an các địa phương bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam gồm: TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng… Trong ảnh, Hùng (trái) và Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) (Ảnh: Công Lý) Trong ảnh, từ trái qua: Lý Quang Liêm (47 tuổi, ở 83/26/4 đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM)); Trần Lâm Biên (43 tuổi, ở số 1A đường Lê Hồng Phong, phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng); (Ảnh: Công Lý)

