Phá sòng bạc do con trai phó công an huyện cầm đầu

Theo thông tin các trinh sát thu thập được, người cầm đầu sòng bạc này là con trai của một Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc. Khu rừng mà các đối tượng tổ chức đánh bạc nhiều tháng qua thuộc 2 xã Bông Trang và Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc.



Đối tượng Nguyễn Bảo Sơn tại cơ quan cảnh sát điều tra. (Ảnh: CA cung cấp)

Ngày 2/12, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc là: Nguyễn Bảo Sơn (25 tuổi), Trần Mạnh Trung (30 tuổi), Nguyễn Văn Quý (43 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (23 tuổi), Võ Văn Sang (28 tuổi), cùng trú tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Còn 4 bị can: Nguyễn Hùng Tâm (30 tuổi), Lương Bảo Bảo (32 tuổi), Trần Minh Sang, Trần Bình Minh (36 tuổi), đều trú tại huyện Xuyên Mộc, bị bắt để điều tra hành vi đánh bạc.



Từ hơn 1 tháng trước, qua nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát hiện một sòng bạc tổ chức ở trong khu rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Cơ quan công an xác định sòng bạc này do Ngô Xuân Quyền (27 tuổi, trú tại thị trấn Phước Bửu) là người cầm đầu. Năm 2017, Quyền từng bị bắt về hành vi đánh bạc và phạt tù 8 tháng. Quyền là con trai của một Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc.



Cánh đây 1 tuần, biết công an theo dõi, Ngô Xuân Quyền giải tán sòng bạc và bỏ trốn khỏi địa phương cùng một số đối tượng. Tuy nhiên, từ những thông tin thu thập được, ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệu tập 9 người nói trên đến làm việc và những người này đã thừa nhận tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Còn Ngô Xuân Quyền vẫn đang bỏ trốn và cơ quan công an đang truy bắt.



Được biết, những con bạc thường lui tới sòng bài do Quyền tổ chức là người ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.



Cơ quan công an kêu gọi những ai có liên quan đến vụ án trên nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.