Phá trường gà tại Thừa Thiên Huế, thu giữ hơn 130 triệu đồng

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an thị xã Hương Trà phát hiện tại thôn An Thuận, xã Hương Toàn có nhiều đối tượng thường tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Các đối tượng tham gia đá gà bị bắt giữ.

Khoảng 10 giờ ngày 7/6, lực lượng Công an thị xã bắt quả tang 27 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà tại thôn Thuận An, xã Hương Toàn. Tại đây, cơ quan công an, thu giữ hơn 130 triệu đồng, cùng 34 chiếc xe máy và tang vật vi phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng có liên quan, xử lý theo qui định của pháp luật./.

