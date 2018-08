Phẫn nộ hành vi vô lương của tài xế “máu lạnh” cố tình cán chết người

Như VOV.VN đã đưa tin, khoảng 22h tối 6/8, tại khu 4 (phường Vàng Danh, TP. Uông Bí). Hai nhóm thanh niên do mâu thuẫn cá nhân đã dẫn tới xô xát, đánh nhau. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp) Trong quá trình ẩu đả, Hoàng Ngọc Thắng (SN 1982, trú tại khu 7, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) ngã ra hè phố và bị một đối tượng dùng xe ôtô bán tải BKS 14C-170.69 chèn qua người làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc và chiếc xe ôtô được sử dụng để chèn qua người Hoàng Ngọc Thắng, gây tử vong. Trước đó, ngày 26/10/2017, xe đầu kéo container biển số 60C-36806 do tài xế Dương Quý (SN 1987, ngụ Đồng Nai) điều khiển chạy trên đường Võ Chí Công (hướng từ cầu Phú Mỹ về quận 9, TP.HCM). Khi đến vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM), xe đầu kéo đã va chạm với xe máy do ông Lê Xuân Thìn (SN 1949, quê Thanh Hóa) cầm lái. (ảnh: VTCNews) Sau va chạm, ông Thìn bị thương ngã xuống đường. Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe container đã cố tình cho xe lùi lại, cán qua người nạn nhân, khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Lê Phan/Tuổi trẻ) Một vụ việc khác xảy ra vào chiều 31/5/2016. Em Hoàng Đức Phượng (19 tuổi, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đã bị một xe ô tô mang biển số Hà Tĩnh do tài xế Phan Đình Quân điều khiển tông phải tại ngã ba cổng chào xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh). Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau cú va chạm, cháu Phượng vẫn còn sống, song tài xế Quân đã cố tình lái xe đi tiếp khiến nạn nhân bị cán chết hẳn. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng được xác định do tài xế Quân đi cùng chiều vượt ẩu, cua gấp nên dẫn đến va chạm. Trong ảnh: Công an huyện Kỳ Anh dựng lại hiện trường vụ án tài xế xe ben cán chết nam sinh vào ngày 11/8. (ảnh: VTCNews) Khoảng 21h45 ngày 10/1/2016, anh Nguyễn Thanh Phước (37 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) điều khiển xe máy biển số 72L1 chở con gái lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP Vũng Tàu). Khi đến gần bến xe khách TP thì bị ôtô tải biển số 72C chạy cùng chiều tông trúng. Con gái 4 tuổi bị hất văng vào lề đường trong khi anh Phước cùng phương tiện của mình bị xe tải cuốn vào gầm, kéo lê 100 m. Lúc xảy ra va chạm, tài xế nhấn ga cho xe tải cán qua nạn nhân Phước để chạy trốn. Nạn nhân gục tại chỗ, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (ảnh: zing.vn) Một vụ việc khác xảy ra vào tối 3/5/2014. Khi đang chạy trên Quốc lộ 14 (đoạn qua phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), xe của anh Hoàng bị xe ô tô mang BKS 47A - 021.45 do tài xế Nguyễn Minh Triều (SN 1987, ngụ thôn 6, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) cầm lái, chạy cùng chiều tông mạnh. Cú va chạm mạnh đã làm 2 người trên xe máy văng xuống đường. Sau khi gây tai nạn vài phút, tài xế ô tô đã lạnh lùng quay xe lại cán nạn nhân lần nữa rồi bỏ trốn. Vụ tai nạn khiến chị Tâm chết tại chỗ, anh Hoàng bị thương nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn làm chị Lê Minh Tâm chết tại chỗ (ảnh: VTCNews) Năm 2008, một vụ chèn qua người nạn nhân từng gây phẫn nộ trong dư luận. Sự việc xảy ra vào khuya 14/5/2008, trước số nhà 595 Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TP.HCM). Lúc này, nạn nhân ngã vào trục bánh sau của xe container do Tuấn điều khiển. Phát hiện sự việc, Tuấn cho xe dừng lại làm bánh xe cán qua phần đùi của nạn nhân và mắc kẹt ở đây. Trong ảnh: Đặng Hữu Anh Tuấn (ảnh: Gia đình Xã hội) Quá đau đớn, nạn nhân vùng vẫy, kêu cứu thảm thiết. Nhiều người phát hiện sự việc đã lao đến lôi nạn nhân ra nhưng không được. Lúc này, anh Lê Văn Tươi - 1 người đi đường yêu cầu Tuấn phải cho xe lùi lại để cứu người, đồng thời, lấy xe máy của mình chắn trước container. Tuy nhiên, gã tài xế đã không làm theo mà cho xe tiến lên trước, húc đổ xe máy của anh Tươi, đồng thời làm bánh xe cán ngang qua người em Hoa. Ngày 24/3/2010, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn mức án 8 năm tù về tội “giết người”. Trong ảnh: Đặng Hữu Anh Tuấn khi bị giải về trại giam. (Ảnh: Vnexpress)

Như VOV.VN đã đưa tin, khoảng 22h tối 6/8, tại khu 4 (phường Vàng Danh, TP. Uông Bí). Hai nhóm thanh niên do mâu thuẫn cá nhân đã dẫn tới xô xát, đánh nhau. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp) Trong quá trình ẩu đả, Hoàng Ngọc Thắng (SN 1982, trú tại khu 7, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) ngã ra hè phố và bị một đối tượng dùng xe ôtô bán tải BKS 14C-170.69 chèn qua người làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường . Trong ảnh: Hiện trường vụ việc và chiếc xe ôtô được sử dụng để chèn qua người Hoàng Ngọc Thắng, gây tử vong. Trước đó, ngày 26/10/2017, xe đầu kéo container biển số 60C-36806 do tài xế Dương Quý (SN 1987, ngụ Đồng Nai) điều khiển chạy trên đường Võ Chí Công (hướng từ cầu Phú Mỹ về quận 9, TP.HCM). Khi đến vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM), xe đầu kéo đã va chạm với xe máy do ông Lê Xuân Thìn (SN 1949, quê Thanh Hóa) cầm lái. (ảnh: VTCNews) Sau va chạm, ông Thìn bị thương ngã xuống đường. Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe container đã cố tình cho xe lùi lại, cán qua người nạn nhân, khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Lê Phan/Tuổi trẻ) Một vụ việc khác xảy ra vào chiều 31/5/2016. Em Hoàng Đức Phượng (19 tuổi, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đã bị một xe ô tô mang biển số Hà Tĩnh do tài xế Phan Đình Quân điều khiển tông phải tại ngã ba cổng chào xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh). Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau cú va chạm, cháu Phượng vẫn còn sống, song tài xế Quân đã cố tình lái xe đi tiếp khiến nạn nhân bị cán chết hẳn. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng được xác định do tài xế Quân đi cùng chiều vượt ẩu, cua gấp nên dẫn đến va chạm. Trong ảnh: Công an huyện Kỳ Anh dựng lại hiện trường vụ án tài xế xe ben cán chết nam sinh vào ngày 11/8. (ảnh: VTCNews) Khoảng 21h45 ngày 10/1/2016, anh Nguyễn Thanh Phước (37 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) điều khiển xe máy biển số 72L1 chở con gái lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP Vũng Tàu). Khi đến gần bến xe khách TP thì bị ôtô tải biển số 72C chạy cùng chiều tông trúng. Con gái 4 tuổi bị hất văng vào lề đường trong khi anh Phước cùng phương tiện của mình bị xe tải cuốn vào gầm, kéo lê 100 m. Lúc xảy ra va chạm, tài xế nhấn ga cho xe tải cán qua nạn nhân Phước để chạy trốn. Nạn nhân gục tại chỗ, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (ảnh: zing.vn)

Một vụ việc khác xảy ra vào tối 3/5/2014. Khi đang chạy trên Quốc lộ 14 (đoạn qua phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), xe của anh Hoàng bị xe ô tô mang BKS 47A - 021.45 do tài xế Nguyễn Minh Triều (SN 1987, ngụ thôn 6, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) cầm lái, chạy cùng chiều tông mạnh. Cú va chạm mạnh đã làm 2 người trên xe máy văng xuống đường. Sau khi gây tai nạn vài phút, tài xế ô tô đã lạnh lùng quay xe lại cán nạn nhân lần nữa rồi bỏ trốn. Vụ tai nạn khiến chị Tâm chết tại chỗ, anh Hoàng bị thương nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn làm chị Lê Minh Tâm chết tại chỗ (ảnh: VTCNews) Năm 2008, một vụ chèn qua người nạn nhân từng gây phẫn nộ trong dư luận. Sự việc xảy ra vào khuya 14/5/2008, trước số nhà 595 Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TP.HCM). Lúc này, nạn nhân ngã vào trục bánh sau của xe container do Tuấn điều khiển. Phát hiện sự việc, Tuấn cho xe dừng lại làm bánh xe cán qua phần đùi của nạn nhân và mắc kẹt ở đây. Trong ảnh: Đặng Hữu Anh Tuấn (ảnh: Gia đình Xã hội) Quá đau đớn, nạn nhân vùng vẫy, kêu cứu thảm thiết. Nhiều người phát hiện sự việc đã lao đến lôi nạn nhân ra nhưng không được. Lúc này, anh Lê Văn Tươi - 1 người đi đường yêu cầu Tuấn phải cho xe lùi lại để cứu người, đồng thời, lấy xe máy của mình chắn trước container. Tuy nhiên, gã tài xế đã không làm theo mà cho xe tiến lên trước, húc đổ xe máy của anh Tươi, đồng thời làm bánh xe cán ngang qua người em Hoa. Ngày 24/3/2010, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn mức án 8 năm tù về tội “giết người”. Trong ảnh: Đặng Hữu Anh Tuấn khi bị giải về trại giam. (Ảnh: Vnexpress)