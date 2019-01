Phẫn nộ trước cảnh nữ hành khách bị nhà xe túm tóc đập vào thành xe

1. Mặc cả giá vé, nữ hành khách bị nhà xe Hưng Thành hành hung: Chiều 28/12, lên xe của nhà xe Hưng Thành đi chuyến Sa Pa-Hà Nội, chị Hằng và nhân viên nhà xe xảy ra mâu thuẫn do giá vé đắt hơn nhiều so với những lần trước, chị Hằng bị Tuấn đẩy ra khỏi xe, dùng tay đập liên tiếp đầu chị này vào thành một chiếc ô tô đỗ gần đó khiến chị Hằng ngã gục xuống lề đường. Hai bên thái dương của chị Hằng có dấu hiệu bầm tím, xung huyết, phù nề; đuôi mày mắt trái bị rách da, chảy máu. 2. Phú Quốc: bắt 16 đối tượng đánh bạc ăn tiền: Đêm 30/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Quốc bắt quả tang 16 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống tại khu phố 4, thị trấn An Thới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ xí ngầu, 114.500.000 đồng tiền mặt trên chiếu bạc và 78.290.000 đồng trong người các đối tượng. 3. Hai "đinh tặc" ở Thường Tín đến công an trình diện: Liên quan vụ rải đinh trước đầu xe tải trên tỉnh lộ 427 (gần cầu vượt Thường Tín, Hà Nội), Công an huyện Thường Tín cho biết, 2 đối tượng rải đinh đã đến cơ quan công an trình diện. Lý do theo đối tượng Cường là do xe tải của anh Phạm có va chạm với xe của Cường, nhưng không dừng xe giải quyết. Sau đó, Cường rủ Hưng rải đinh trước đầu xe của anh Phạm để buộc anh này phải dừng xe nói chuyện. 4.Truy tìm gã trai đánh đập, hiếp dâm nữ sinh lớp 10 ở Bình Định: Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) sáng 31/12 cho biết, cơ quan điều tra đang truy tìm nghi can thực hiện hành vi đồi bại với nữ sinh học lớp 10 (trường THPT Nguyễn Huệ) khi nữ sinh này trên đường đi học về nhà. 5. Hàng chục thanh niên đập phá trụ sở công an xã, đâm 3 người nhập viện: Tối 30/12, sau khi dự đám cưới của một người dân tại ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long (phía sau trụ sở UBND xã Long An), một số thanh niên đã chạy xe vào trụ sở UBND xã Long An nẹt bô inh ỏi. Bị nhắc nhở, nhóm này không chỉ thách thức mà còn gọi thêm khoảng 20 người nữa xông vào tấn công những người nhắc nhở, chúng còn đập phá trụ sở BCHQS xã cản trở không để những người bị thương được đưa đi sơ cứu, lánh nạn. 6. Con rể xô ngã mẹ vợ, bóp cổ cho đến chết: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an thị xã Ba Đồn vừa phối hợp điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ giết người tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc hôm 27/12. Đêm 26/12, không ngủ được, Quang đi ra ngoài thì thấy mẹ vợ cũng đang đi ra cổng. Hắn đã đẩy bà này ngã xuống ruộng rau trước nhà, lấy bùn nhét vào miệng, rồi bóp cổ cho đến khi nạn nhân nằm bất động. 7. Tống tiền nữ giáo viên bằng clip sex: Chiều 29/12, tại quán cà phê ở thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Đội CSHS, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bắt quả tang đối tượng Hoàng Thanh Tâm (SN 1988, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa) đang có hành vi dùng clip sex giữa Hoàng Thanh Tâm và chị C.T.N. (trú tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa) nhằm uy hiếp tinh thần, đồng thời buộc chị N. phải đưa số tiền 55 triệu đồng. (Ảnh: Dân Trí)

