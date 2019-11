Phạt 5 triệu đồng đối tượng đăng tin sai sự thật lên Facebook

Công an TP Hải Phòng ngày 8/11 cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên vừa xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 5 triệu đồng đối với Đỗ Thị Sặm (SN 1985, ở thôn 10, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.



Bài viết xin lỗi và đính chính thông tin của chị Đỗ Thị Sặm

Khoảng 20h20 ngày 26/10/2019, tài khoản Facebook có tên “Gai Nha Ngheo” đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến việc chi sai tiền quỹ của Trường THCS Tam Hưng và THCS Mỹ Đồng. Kèm bài viết là 3 video bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Năng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Thủy Nguyên trong cuộc họp phụ huynh tại Trường THCS Mỹ Đồng vào ngày 26/10. Bài viết trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, với hơn 1.700 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, Công an huyện Thủy Nguyên xác định những thông tin trong bài viết trên là không đúng sự thật. Nhận thấy đây là hành vi đưa thông tin không đúng sự thật gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của ngành giáo dục và cá nhân ông Nguyễn Văn Năng, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội An ninh xác minh, làm rõ. Lực lượng Công an huyện xác định chủ tài khoản Facebook “Gai Nha Ngheo” chính là chị Đỗ Thị Sặm.

Tại cơ quan công an, Sặm khai nhận, ngày 26/10, biết Trường THCS Mỹ Đồng diễn ra cuộc họp phụ huynh học sinh năm học 2019-2020 có sự tham gia của Trưởng phòng giáo dục huyện nên Sặm đã đến ghi âm, ghi hình cuộc họp mặc dù không có giấy mời và liên quan gì đến Trường THCS Mỹ Đồng. Khoảng 20h20 cùng ngày, Sặm sử dụng điện thoại di động vào tài khoản Facebook “Gai Nha Ngheo” lập trước đó để đăng tải bài viết về các mục thu phí của Trường THCS Mỹ Đồng và so sánh với Trường THCS Tam Hưng, nơi có con đang học. Kèm bài viết là 3 video quay lại một phần nội dung phát biểu của ông Nguyễn Văn Năng.

Ngày 8/11, tại trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên, Đỗ Thị Sặm đã nhận thức được hành vi phạm vi phạm pháp luật, trực tiếp xin lỗi cá nhân ông Nguyễn Văn Năng, đồng thời tự gỡ bỏ bài viết sai sự thật, đính chính thông tin trên Facebook./.