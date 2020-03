Phạt đối tượng kêu gọi biểu tình để chống Covid-19

Sáng 12/3, Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt chị L.T.K.X, sinh năm 1978, ngụ tại Khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương với số tiền 12,5 triệu đồng vì có những thông tin mang tính kích động, không đúng với sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid- 19.

L.T.K.X nhận quyết định xử phạt tại cơ quan Công an huyện Kiên Lương vào sáng 12/3

Trước đó, L.T.K.X đã đăng tải những thông tin trên trang mạng Facebook cá nhân của mình những thông tin không đúng sự thật, làm cho nhiều người hoang mang về tình hình dịch bệnh Covid-19.



Ngoài ra, trong phần bình luận của mình, người này còn kêu gọi mọi người biểu tình cho con nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh.