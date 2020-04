Phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép 74 kg nghi là thuốc nổ

Khoảng 6h15 phút ngày 15/4, trước số nhà 189 đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế, Tổ công tác của Công an thành phố Huế yêu cầu lái xe ô tô biển kiểm soát 43A 260.33 đang di chuyển hướng từ đường Bùi Thị Xuân về ga Huế dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của bà Thu.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe này có 2 bao tải có trọng lượng 74kg chứa chất nghi là thuốc nổ. Lái xe là ông Hoàng Thoại Linh (46 tuổi), trú tại phường Đúc, thành phố Huế chở bà Phạm Thị Thu, chủ 2 bao tải nghi vấn là thuốc nổ nói trên. Sau đó lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của bà Thu nhưng không phát hiện được gì thêm.

Bà Thu tại cơ quan công an.

Được biết, bà Thu từng đã có 1 tiền án về tội buôn bán thuốc nổ, bị xử phạt 3 năm tù giam, hết thời hạn thi hành án phạt năm 2015.



Hiện Công an thành phố Huế đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng, tang vật cho phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý theo thẩm quyền./.