Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ ở TP Uông Bí

Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an thành phố Uông Bí (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp với Công an phường Yên Thanh kiểm tra hành chính và phát hiện 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 203, Nhà nghỉ Luxury, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1,272 gam Ketamin; 1 đĩa sứ; 1 thẻ nhựa dính chất bột màu trắng; 1 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng được cuộn lại hình ống hút cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí đã tạm giữ hình sự đối với Phạm V. C (SN 1994) và Đinh V. C. (SN 1991) cùng trú tại Khu Hiệp An 1, phường Phương Nam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.