Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại quán karaoke

Tin từ Công an thành phố Huế cho biết, vào khoảng 0h15 ngày 5/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an thành phố Huế phối hợp với UBND phường Trường An tiến hành kiểm tra tại quán Karaoke Hoàng Tử, phát hiện 3 phòng hoạt động với 28 khách, 12 người sử dụng ma túy.



Các đối tượng tại quán Karaoke Hoàng Tử.

Quán karaoke này ở số 257 Điện Biên Phủ, phường Trường An do ông Nguyễn Văn Việt, 49 tuổi, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 3 phòng đang hoạt động với 28 khách. Tại phòng 304, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng chất ma túy. Cơ quan chức năng đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ. Qua test nhanh, 12/28 đối tượng dương tính với chất ma túy, chủ yếu tại phòng 304.



Hiện cơ quan Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và chủ cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND phường Trường An, thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm của 28 trường hợp về hành vi tụ tập đông người và chủ cơ sở kinh doanh về việc không chấp hành tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.