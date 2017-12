Phát lệnh truy nã Vũ “nhôm” về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước

Tối 22/12, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận với Phóng viên VOV, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã Quyết định truy nã Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu. Ông Phan Văn Anh Vũ bị truy nã về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, theo điều 236 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm")

Ông Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bắc Nam 79, thành phố Đà Nẵng và nhiều doanh nghiệp khác, được cho là liên quan đến nhiều dự án nhà và đất công sản đang bị thanh tra tại Đà Nẵng.

Được biết, hiện Công an Đà Nẵng đã triển khai quyết định truy nã này đến công an tất cả các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn để thực hiện. Nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ở số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481.

Trao đổi với phóng viên VOV lúc 22h tối cùng ngày, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Bộ có gửi cho Công an thành phố Lệnh Truy nã. Công an đang triển khai thực hiện. Việc này phải triển khai và các lực lượng chức năng sẽ làm quyết liệt. Bây giờ có lệnh truy nã của Bộ rồi thì trách nhiệm phải làm tốt”./.

